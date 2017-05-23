Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun birinci etabı Mardin’de yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'nun birinci etabı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteği ile Mardin'de yapıldı. Yarışmaya 5 ülkeden 160 sporcu katıldı. Makedonya'dan katılan sporculardan Levent Rıfat, "Makedonya Bisiklet Takımı olarak yarışma için geldik. Mardin'e ilk defa geliyorum. Geç saatte geldiğimiz için pek gezemedik ama görünüşe bakılırsa çok güzel bir şehir" dedi.



"Mardin'deki bu kültürle beraber yarışmak güzel olacak"

Yarışmaya Kocaeli'den katılan ve Mardin'in medeniyetiyle yarışmanın güzel olduğunu anlatan Mustafa Köklü, "İlk defa yapılan bir organizasyon. Burada bu kültürlerle beraber yarışmak güzel olacak. İlk deneyimiz olacak umarım güzel geçer. İnşallah mutlu bir sonuçla ayrılırız" diye konuştu.



"4 kategoride toplam 160 sporcumuz var"

Yarışmanın 3 gün süreceğini kaydeden Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu Koordinatörü Mehmet Zeki Kutlu, yarışmanın 3 etapta ve 3 gün süreceğini söyledi. Kutlu, "İlk etabımızı Mardin'de yapıyoruz. Yaklaşık 35 kilometrelik bir parkurda tur esasına dayalı bir yarış olacak. Yarın Batman'da, Perşembe günü de Diyarbakır'da bu yarışmalarımızı yapacağız. Elit erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler ve master erkekler olmak üzere 4 kategoride toplam 160 sporcumuz var" ifadelerinde bulundu.



"Türkiye'de ayak basılmadık yer kalmayacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bayram Akgül ise, şunları söyledi:

"Bu bölge medeniyetlerin merkezi olduğundan yarışmamızın adını özellikle Medeniyetler Turu yaptık. Federasyon olarak göreve geldiğimizde bir hedefimiz vardı, Türkiye'de ayak basılmadık bir yer kalmayacak. Bu felsefemize buradan başlamak istedik. Bildiğiniz gibi 6 ay önce terör olaylarından dolayı değil bisiklet yarışı yapmak, dolaşmak bile mümkün değildi. Bu huzur ortamını hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurmaktı. Şu an burada 5 ülkeden yabancı sporcularımız var. Bu sporcular kendi ülkelerine gidip buralarda güzel yarışlar organize edildiğini insanlara kanıtlamış ve göstermiş olacağız."