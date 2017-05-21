Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü
Dağ bisikletçileri, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu İnternational Salcano Dağ Bisikleti Yarışı'nda ter döktü.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçi Macera Parkında düzenlenen bisiklet yarışına Türkiye'nin farklı şehirlerinden bisikletçiler katıldı. 10 kategoride 177 sporcu katıldığı yarışmada sporcular hem dereceye girmek için hem de elde ettiği derecelerle Dünya ve Avrupa Olimpiyat Yarışlarına katılmak için puan topladı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:09
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O kupa burada kalacak
Toplam 11
Yorum
FB TRT 1 VERİYOR
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Erman Toroğlu'ndan flaş Şenol Güneş iddiası
Toplam 11
Yorum
bahattin atay Sayın ERMAN Toroğlu na bir sorum olacak , son 10 yıl da Başak şehir kulübüne belediye bütçesinden ne kadar para verildi
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Fikret Orman'dan rakiplere gözdağı
Toplam 3
Yorum
rumuz isminiz senin başına ne geldiyse artık, herkese aynı şey oldu sanıyorsun
Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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