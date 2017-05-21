 Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü

    Dağ bisikletçileri Gaziantep'te ter döktü

    Dağ bisikletçileri, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Federasyonu İnternational Salcano Dağ Bisikleti Yarışı'nda ter döktü.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Erikçi Macera Parkında düzenlenen bisiklet yarışına Türkiye'nin farklı şehirlerinden bisikletçiler katıldı. 10 kategoride 177 sporcu katıldığı yarışmada sporcular hem dereceye girmek için hem de elde ettiği derecelerle Dünya ve Avrupa Olimpiyat Yarışlarına katılmak için puan topladı. Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:09
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