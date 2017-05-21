Bisiklet heyecanı

Mardin, Batman ve Diyarbakır, Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası organizasyonda pedallar ilk olarak Mardin'de çevrilecek. Yarışın sembolik startı, 23 Mayıs'ta günü saat 14.00'te Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda verilecek.