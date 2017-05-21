Bisiklet heyecanı
Mardin, Batman ve Diyarbakır, Uluslararası Medeniyetler Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapacak. Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası organizasyonda pedallar ilk olarak Mardin'de çevrilecek. Yarışın sembolik startı, 23 Mayıs'ta günü saat 14.00'te Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda verilecek.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:13
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
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