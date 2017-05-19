 Gazozuna kapıştılar – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Gazozuna kapıştılar

    Gazozuna kapıştılar
    Türkiye'nin ilk ve tek Olympos-4 Enduro Dağ Bisikleti yarışı "Gazozuna kapışalım" sloganı ile Kemer Tahtalı'da yapıldı. 95 bisikletçi, Çamlıca'nın sponsorluğundaki turnuva için 2.365 metrelik Kemer Tahtalı Dağı zirvesine teleferik ile sabahın erken saatlerinde ulaştı. Startı Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel verdi.

    İşte birinciler
    Olympos-4 Endro dağ yarışında +40 yaş kategorisinde Özen Özkul, bayanlarda Pelin Bayram birinci olurken özel etaplar toplamında da Erol Uludağ şampiyon oldu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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