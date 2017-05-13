Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
Çamlıca Gazozuna Kapışalım Down-Olympos Dağ Bisikleti Yarışı, sıralama turlarıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.
Türkiye'nin ilk dağ bisikleti enduro yarışı olması açısından önem taşıyan organizasyonda toplam 95 sporcu mücadele ediyor. Yarışlarda, Almanya'dan 2, Avusturya'dan bir sporcu yer alıyor.
Çalış Tepesi'nin zirvesine bisikletlerini elleriyle çıkaran sporcular, 1,5 kilometrelik parkurda dik yamaçlarda, kayaların arasında ve orman içinde zamana karşı mücadele verdi.
Organizasyon sırasında düşerek yaralanan bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.
Yarış koordinatörü Ömer Nizam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların yarın 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan başlayacak 32 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini söyledi.
Nizam, final turunda sporcuların, Gedelme ve Kuzdere yaylarından geçerek Kesme Boğazı mevkisindeki bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağını ifade etti.
Yarış, yarın yapılacak final turuyla sona erecek.
- 13 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:17
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
serdar talisca nın cezası azmış volkan küfür ediyor kaç maç almışta çıkıp konuşuyor..
- Hani adalet!
Toplam 48
Yorum
semih gitmeli ve fb ye sınırsız destek veren bir başkan gelmeli dimi bunun desteği az geliyor size şampiyon olamıyorsunuz daha fazla destek lazım
- Gignac geliyor
Toplam 5
Yorum
karakartal fenerin doğru dürüst bir 10 numaraya oyun kurucuya ihtiyacı var elinde o kadar forvet varken neden hala forvet arıyor anlamıyorum
Antalya'da dağ bisikleti heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.