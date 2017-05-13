Antalya'da dağ bisikleti heyecanı

Türkiye'nin ilk dağ bisikleti enduro yarışı olması açısından önem taşıyan organizasyonda toplam 95 sporcu mücadele ediyor. Yarışlarda, Almanya'dan 2, Avusturya'dan bir sporcu yer alıyor.

Çalış Tepesi'nin zirvesine bisikletlerini elleriyle çıkaran sporcular, 1,5 kilometrelik parkurda dik yamaçlarda, kayaların arasında ve orman içinde zamana karşı mücadele verdi.

Organizasyon sırasında düşerek yaralanan bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale etti.

Yarış koordinatörü Ömer Nizam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sporcuların yarın 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'ndan başlayacak 32 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini söyledi.

Nizam, final turunda sporcuların, Gedelme ve Kuzdere yaylarından geçerek Kesme Boğazı mevkisindeki bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacağını ifade etti.

Yarış, yarın yapılacak final turuyla sona erecek.