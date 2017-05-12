 Pedallar starta hazır – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Pedallar starta hazır

    Pedallar starta hazır
    Dünyanın en hızlı gelişen Bisiklet branşlarından biri olan Enduro Dağ Bisikleti yarışları hafta sonu Kemer Tahtalı Dağı zirvesinden pedal basacak. 34 km ve 5 özel etaptan oluşan Çamlıca Gazozu'nun sponsorluğundaki Down Olympos 4 yarışının bu yıl dördüncüsü yapılacak. Yarın start alacak yarışa 4 ülkeden 6 yabancı bisikletçi de katılacak.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:27
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