Pedallar starta hazır

Dünyanın en hızlı gelişen Bisiklet branşlarından biri olan Enduro Dağ Bisikleti yarışları hafta sonu Kemer Tahtalı Dağı zirvesinden pedal basacak. 34 km ve 5 özel etaptan oluşan Çamlıca Gazozu'nun sponsorluğundaki Down Olympos 4 yarışının bu yıl dördüncüsü yapılacak. Yarın start alacak yarışa 4 ülkeden 6 yabancı bisikletçi de katılacak.