Pedallar starta hazır
Dünyanın en hızlı gelişen Bisiklet branşlarından biri olan Enduro Dağ Bisikleti yarışları hafta sonu Kemer Tahtalı Dağı zirvesinden pedal basacak. 34 km ve 5 özel etaptan oluşan Çamlıca Gazozu'nun sponsorluğundaki Down Olympos 4 yarışının bu yıl dördüncüsü yapılacak. Yarın start alacak yarışa 4 ülkeden 6 yabancı bisikletçi de katılacak.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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