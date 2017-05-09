 Fransa Bisiklet Turu şampiyonuna araba çarptı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Fransa Bisiklet Turu şampiyonuna araba çarptı

    Fransa Bisiklet Turu şampiyonuna araba çarptı

    Son 2 yılın Fransa Bisiklet Turu şampiyonu Chris Froome, bir aracın antrenman yaptığı sırada kendisine çarpıp kaçtığını öne sürdü.

    2013, 2015 ve 2016 Fransa Bisiklet Turu'nda zafere ulaşan Sky Takımı'nın Büyük Britanyalı sporcusu Froome, Twitter hesabından, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen bisikletinin fotoğrafını paylaştı.

    Hazırlıklarını Fransa'nın güneyinde sürdüren 31 yaşındaki sporcu, "Otomobiliyle beni takip eden sabırsız bir sürücü, bilerek bana çarptı. Neyse ki iyiyim. Bisiklet büyük hasar aldı. Sürücü yoluna devam etti." ifadelerine yer verdi.

    İtalyan bisikletçi Michele Scarponi, 22 Nisan'da ülkesinde antrenman yaparken, bir ticari aracın çarpmasıyla 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:12
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