Avrupa bisikletin 200. yıldönümünü kutluyor

Bu yıl 12 Temmuz tarihinde başta Almanya olmakla beraber tüm Avrupa'da bisikletin 200'üncü yıldönümü değişik etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl dünyanın en eski spor müsabakası olan Fransa Bisiklet Turu 2017 'Tour de France 2017' bisikletin icadı münasebetiyle 1 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlıyor. 21 etap, 3 bin 521km. 'Fransa Bisiklet Turu' güzergahında sporcular Almanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa ile dört ülkede yarışacak. Bisikletin mucidi Karlsruhe kentinde yaşayan Karl Drais pedalsız, ahşap bisikletin ilk denemesini Mannheim kentinde yaptı. Deneme 7 km. mesafede başladı. Böylelikle Almanya'nın Mannheim kenti dünyanın ilk bisiklet yolunun yapılmasına imza attı.

FRANSIZLAR MODERN BİSİKLETİ GELİŞTİRDİ

Bisikletin icadı kısa zamanda dünyaya yayıldı. Mucit Karl Drais ahşap bisikletini ayaklarını yerden ittirerek kullanırken, Fransızlar pedallı, demir modern bisikleti 'Velocipede' ismiyle yaptı. 1860'lı yıllarda Fransız baba oğul Pierre ve Ernest Michaux'un yaptıkları modern bisikleti dünyaya adeta bisiklet Fransızlar icat etti diye yayıldı.



BİSİKLET AVRUPA'DA TRAFİK ARAÇLARINA REKABET OLUYOR

Avrupa'da en çok bisiklet kullanılan ülkelerin başında Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre geliyor. Almanya'da bulunan 71 milyondan fazla bisikletten, yaklaşık 13 milyon bisiklet her gün trafiğe çıkıyor. Diğer trafik araçlarına rekabet olan bisiklet kullanımının artması için belediyeler bisiklet yollarını sürekli yeniliyor ve genişletiyor. Almanya 2017 yılında bisiklet yollarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi için 25 milyon Euro harcayacak.



200. YIL KUTLAMALARI HAFTAYA BAŞLIYOR

Mucit Karl Drais'ın doğum yeri olan Karlsruhe ve ilk bisiklet denemesin yapıldığı Mannheim kentlerinde kutlama törenleri 22 Nisan tarihinde başlıyor. Kutlamalar Eylül ayının ortalarına kadar başta Almanya olmakla tüm Avrupa'da değişik sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.