Avrupa bisikletin 200. yıldönümünü kutluyor
İlk bisikleti icat eden Alman Karl Drais, 12 temmuz 1817 yılında ilk denemesini ahşap bisikletiyle Mannheim kentinde yapmıştı.
FRANSIZLAR MODERN BİSİKLETİ GELİŞTİRDİ
Bisikletin icadı kısa zamanda dünyaya yayıldı. Mucit Karl Drais ahşap bisikletini ayaklarını yerden ittirerek kullanırken, Fransızlar pedallı, demir modern bisikleti 'Velocipede' ismiyle yaptı. 1860'lı yıllarda Fransız baba oğul Pierre ve Ernest Michaux'un yaptıkları modern bisikleti dünyaya adeta bisiklet Fransızlar icat etti diye yayıldı.
BİSİKLET AVRUPA'DA TRAFİK ARAÇLARINA REKABET OLUYOR
Avrupa'da en çok bisiklet kullanılan ülkelerin başında Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre geliyor. Almanya'da bulunan 71 milyondan fazla bisikletten, yaklaşık 13 milyon bisiklet her gün trafiğe çıkıyor. Diğer trafik araçlarına rekabet olan bisiklet kullanımının artması için belediyeler bisiklet yollarını sürekli yeniliyor ve genişletiyor. Almanya 2017 yılında bisiklet yollarının yenilenmesi ve modernleştirilmesi için 25 milyon Euro harcayacak.
200. YIL KUTLAMALARI HAFTAYA BAŞLIYOR
Mucit Karl Drais'ın doğum yeri olan Karlsruhe ve ilk bisiklet denemesin yapıldığı Mannheim kentlerinde kutlama törenleri 22 Nisan tarihinde başlıyor. Kutlamalar Eylül ayının ortalarına kadar başta Almanya olmakla tüm Avrupa'da değişik sportif ve kültürel etkinliklerle kutlanacak.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:43
- Evkur Yeni Malatyaspor şampiyonluğa inanıyor
Toplam 1
Yorum
MALATYA SÜPER LİGE YAKIŞAN KLÜP VE TARAFTAR. YOLUNUZ AÇIK OLSUN
- Dursun Özbek'ten sert açıklama
Toplam 5
Yorum
Cenğizhan Akdağ Başkanım Takımı gençleştir. Taraftar yabancı istemiyor, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal acilen alınmalı..
- Yıldırım şikayetçi
Toplam 7
Yorum
fbli ondan şikayetçi 25 mio taraftar ne yapsın peki?
Avrupa bisikletin 200. yıldönümünü kutluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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