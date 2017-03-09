Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'na doğru

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, bu organizasyonların kentlerinde yapılması için emek veren herkese teşekkür etti.

Organizasyona katılımı artırmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Coş, "Bisiklet sporuna ilginin artması, nitelikli sporcuların yetişmesi için maraton öncesi hazırlıkları kazanım olarak görüyoruz. Bisiklet sporu bana macera ve heyecanı hatırlatıyor. Bisiklet sporu demek 'özgürlük, doğayla baş başa kalmak' demek. Bu nedenle, doğa sevgisinin oluşmasına katkı sağlayan, çevre bilincini geliştiren bir spor dalı. Bunu gençlerimize sevdirmek için de gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da Sakarya'nın 2020 yılına kadar birçok uluslararası organizasyonla sürekli gündemde kalacağını söyledi. Bisikletin çok farklı alanlarda hayatın içinde yer aldığını anlatan Küçükbakırcı, "Bazı firmalar, bisiklet kullanan işçilerine, servis aracı kullanmayıp enerji tasarrufu yaptıkları için her kilometreye 50 kuruş ücret ödüyor. Ayrıca 'Sağlıklısın, sağlık harcaman olmuyor' diyor. Dolayısıyla biz de belediyelerle görüşmeler halindeyiz. Her taraftan bisiklet takımları oluşturulmaya başlandı. Bunun yanında bisiklet yolları da yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı da destek veriyor. Bu desteklerle hareketli bir yaşam ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise belediye olarak, 2020 UCI Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Şampiyonası'nın kentte gerçekleşmesi adına yoğun çaba gösterdiklerini ve bu hedeflerine ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Şehrimizin marka değerine artı katacak bu uluslararası organizasyon aynı zamanda geleceğin sporcularının yetişmesine de katkı sağlayacaktır. Bir spor şehri olan Sakarya'da spor kültürünün artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Uluslararası şampiyonaların şehrimizde gerçekleşecek olmasını çok önemsiyor ve gereken desteği de sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde 13 Mayıs'ta kayıt işlemleri ve resmi antrenman turlarıyla başlayacak MTB Cup'ın ikinci gününde ise uluslararası yarışlar yapılacak.