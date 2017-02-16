Türkiye istedi, UCI kabul etti
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), bu sezon ilk kez Dünya Turu takvimine eklenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) ertelendiğini duyurdu.
18-23 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan TUR 2017'nin düzenleneceği yeni tarih, Profesyonel Bisiklet Birliğinin (PCC) mart ayındaki toplantısında belirlenecek.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
- Şampiyon olacağız
Toplam 10
Yorum
atilla Tudor sen önce karakterini gözden geçir.Bir iş iyi gierken bırakılmaz.yarın seninde haberin yokken kapının önüne koyarlar bunu bilesin
- G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Toplam 23
Yorum
Meth Korkunun ecele faydası yok.gelip yenilip gideceksiniz.
- Denizli ES-ES’te
Toplam 3
Yorum
görengören TÜRKİYEDE bir çağ açan adam gibi adama ESKİŞEHİRSPOR (SAYGIM SONSUZ) hoca GS lı olarak unutmuyacam ahirettede .......
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