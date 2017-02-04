Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler yarışıyla devam etti.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Alanya Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, ikinci gün etaplarıyla devam etti.
Türk sporcuların puan aldığı, yabancıların ise derece elde ettiği yarışlara 640 sporcu katıldı. Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:02
- Köybaşı 9 ay sonra
Toplam 5
Yorum
gelene bak caneri hoca kusturdu takima almadi.adam isyan etti diye gonderdiler.yerinede kufurbaz haydoyu getirdler.yonetimin basarisi inkar etmeyelim.
- Fenerbahçeliler otobüslerle Arena'ya getirilecek
Toplam 3
Yorum
q7 Sevgili fenerliler bu maç sizleri Azizden kurtaracaktır şimdiden sevinebilirsiniz.
- İstikrar abidesi Durica
Toplam 3
Yorum
İlyas Fener macinda souzaya kasimpas macinda antep macinda rakiplerine kafa vurdurup kalede buyuk tehlikler olusturdu pek begendigim adam degi
Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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