Alanya'da bisiklet yol yarışları sürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Alanya Belediyesi desteğiyle düzenlediği Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Puanlı Yol Yarışları, ikinci gün etaplarıyla devam etti.



Türk sporcuların puan aldığı, yabancıların ise derece elde ettiği yarışlara 640 sporcu katıldı. Dün büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde yarışlar yapılırken, bugün master erkekler yarışı yapıldı. Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.