 Giresunspor’da başkandan gözdağı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Giresunspor’da başkandan gözdağı

    Giresunspor’da başkandan gözdağı
    Giresunspor'da kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, son haftalarda işlerin iyi gitmediğini ve gereken tedbirlerin alınacağını dile getirdi. Bozbağ, son maçta kazanma hırsı olmayan bir takım gördüğünü belirterek "Giresunspor takımı sahaya çıktığı zaman o formayı terletmekten yoksun adamı ben Giresun'da tutmam. Doğru düşündüğümüz bir değişiklikse onu da yaparız. Herkes ayağını denk alsın. Biz her şeyi zamanında yaparız. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi ne gerekiyorsa uygularız" sözleriyle bazı isimlerin kadro dışı bırakılabileceğini kaydedip oyunculara gözdağı verdi.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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