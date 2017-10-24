 Denizlispor’un gözü kupada – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Denizlispor’un gözü kupada

    Denizlispor’un gözü kupada
    TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u 1-0 yenerek 3 haftada 7 puan toplayan ve düşme potasından kurtulan Denizlispor, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Yarın Batman Petrolspor deplasmanına çıkacak yeşil- siyahlılarda Teknik Direktör Reha Erginer'in ligde forma şansı bulamayan genç futbolcuları sahaya süreceği öğrenildi. Erginern, "Ligde çıkış yakaladık. Kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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