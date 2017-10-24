B.B. Erzurumspor'da Türkiye Kupası hazırlığı
B.B. Erzurumspor, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Maçında kendi evinde konuk edeceği Tire 1922 Spor hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde başladı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:25
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En az 1 maç seyircisiz!
Toplam 7
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NoName Volkan Babacan'a atılan şişeni cezası ne kadardı?
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G.Saray, Çakır'a savaş açtı
Toplam 2
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MDFREE GS YÖNETİMİ HEDEF ŞAŞIRTIYOR. FENERBAHÇENİN GOLÜNÜ YEDİ YETMEDİ DENAYERİ ATMADI. BUNLARI BASTIRMAK VE UNUTTURMAK İÇİN ALGI YARATIYORLAR.
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Devletimizin yanındayız
Toplam 11
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AKDENİZ ÖZBEK BEY PENALTIYA SIĞINMA NET GOLÜ VERMEYEN BİR HAKEME TŞK ET FENER SİZDEN ÜSTÜN OYNADI AYKUT HOCA YANLIŞ DEĞİŞİMLE SİZİ KURTARDI
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