 B.B. Erzurumspor'da Türkiye Kupası hazırlığı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    B.B. Erzurumspor'da Türkiye Kupası hazırlığı

    B.B. Erzurumspor'da Türkiye Kupası hazırlığı

    B.B. Erzurumspor, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Maçında kendi evinde konuk edeceği Tire 1922 Spor hazırlıklarına Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezinde başladı.

    Mavi-Beyazlılar, Teknik Direktör Osman Özköylü nezaretinde ısınma ve minyatür kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Antrenmana bir süre önce süresiz kadro dışı bırakılan Kubilay Sönmez'de katıldı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:25
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