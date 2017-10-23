Rizespor’da 3 kadro dışı

5 haftadır kazanamayan Karadeniz ekibinde fatura Edomwonyi, Petrucci ve Oğıulcan’a kesildi. Başkan Yardımcı, “Beklentinin çok altında kaldık” dedi

Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Osagie Bright Edomwonyi'nin kadro dışı bırakıldığını söyledi. 5 haftadır alınan sonuçların beklentilerin çok uzağında kaldığını dile getiren Yardımcı, "Oyuncuların durumuna yönetim kurulu karar verecek" diye konuştu.