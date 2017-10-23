Rizespor’da 3 kadro dışı
5 haftadır kazanamayan Karadeniz ekibinde fatura Edomwonyi, Petrucci ve Oğıulcan’a kesildi. Başkan Yardımcı, “Beklentinin çok altında kaldık” dedi
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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ANKETE KATILIN: JANSSEN'İN GOLÜNÜN GEÇERSİZ SAYILMASI DOĞRU BİR KARAR MIYDI?
Toplam 10
Yorum
F.B senin ilahi adaletten anlamadığın belli boru gibi gol ama beyin yok sende anlayamaman normal
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Penaltı tartışması!
Toplam 5
Yorum
Gs Bu goruntunun bide hasan alinin topu eline alip gitmesini neden koymadiniz birincisi bjk gs maclarini fb nin nasil puan aldigi ortada hakeml
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Galatasaray'dan sert açıklama: Çakır...
Toplam 8
Yorum
senel utanmazlar fenerin verilmeyen golu ne oldu!!!
Rizespor’da 3 kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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