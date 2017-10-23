"Puan kayıplarını telafi etmeliyiz"
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, son 2 maçta çok gol kaçırdıklarını belirterek, "Bu konudaki hatalarımıza daha fazla çalışıp sorunu çözmeliyiz." dedi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımın başında iki müsabakaya çıktığını hatırlattı. Söz konusu iki maçta Akın Çorap Giresunspor ve Ümraniyespor gibi ligin en tempolu takımlarına karşı mücadele verdiklerini dile getiren Sözeri, iki karşılaşmada da yenilmemelerine rağmen galibiyet sevinci de yaşayamadıklarını kaydetti. Takımın mücadelelerdeki hırsı, kazanma arzusu ve pozisyona girme kabiliyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Sözeri, "Puan kayıplarını telafi etmeliyiz. Son 2 maçta çok gol kaçırdık. Bu konudaki hatalarımıza daha fazla çalışıp sorunu çözmeliyiz. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Elazığspor maçına odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Ekim Çarşamba günü TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Ankara Demirspor'u konuk edeceklerini hatırlatan Sözeri, müsabakayı kazanarak öz güvenlerini artırmak istediklerini sözlerine ekledi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:36
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Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Toplam 5
Yorum
özgür maçtan önce demiştim gs ı durdurursa tudor durdurur diye fegholi ve marıano bakıyor gomiş 4 fb linin içinde yalnız kimse ceza sahasına girmi
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Otur 0
Toplam 75
Yorum
eko böyle muhteşem bir maça bu hakem hiç yakışmadı yoksa hop oturup hop kalkmıştık heyacandan
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"Cesur F.Bahçeliler"
Toplam 4
Yorum
kasım adamları penatıdan kurtardı. heralde ki siper olcak..
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