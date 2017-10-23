 Ne Elazığ ne Samsun – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ne Elazığ ne Samsun

    Ne Elazığ ne Samsun
    Sezonun bir başka iddialı ekibi Elazığspor, Samsunspor'dan kaçamadı: 2-2. Tam bir gol düellosu şeklinde geçen mücadelede ilk gol Elazığ'dan geldi. 27'de Alpaslan Öztürk, ev sahibi ebi öne geçirirken, Halil İbrahim Pekşen 34'te durumu eşitledi. 44'te yine Alparslan sahneye çıkıp durumu 2-1'e getirse de 45'te Halil İbrahim yine hemen cevap verdi: 2-2. Elazığ 15, Samsun 10 puana çıktı.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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