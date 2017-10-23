Ne Elazığ ne Samsun
Sezonun bir başka iddialı ekibi Elazığspor, Samsunspor'dan kaçamadı: 2-2. Tam bir gol düellosu şeklinde geçen mücadelede ilk gol Elazığ'dan geldi. 27'de Alpaslan Öztürk, ev sahibi ebi öne geçirirken, Halil İbrahim Pekşen 34'te durumu eşitledi. 44'te yine Alparslan sahneye çıkıp durumu 2-1'e getirse de 45'te Halil İbrahim yine hemen cevap verdi: 2-2. Elazığ 15, Samsun 10 puana çıktı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Ne Elazığ ne Samsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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