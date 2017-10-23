 Manisaspor nefes aldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    nefes aldı

    Manisaspor nefes aldı

    TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen, Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silince düşme hattına demir atan Grandmedical , deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek liderlikten etti ve erken pes etmeyeceğini gösterdi.

    Zirve yarışındaki rakibini Atiemwen'in golüyle mağlup eden , yeniden 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan şike iddiaları nedeniyle ceza almayan İsmail Haktan da tedbirin kalkmasının ardından 4 maç sonra formasına kavuşup 70 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk galibiyetini elde eden Manisaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u konuk edecek.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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