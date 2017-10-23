Manisaspor nefes aldı

Zirve yarışındaki rakibini Atiemwen'in golüyle mağlup eden Manisaspor, yeniden 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan şike iddiaları nedeniyle ceza almayan İsmail Haktan da tedbirin kalkmasının ardından 4 maç sonra formasına kavuşup 70 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk galibiyetini elde eden Manisaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u konuk edecek.