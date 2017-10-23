Manisaspor nefes aldı
TFF 1'inci Lig'de 4 maçtır galip gelemeyen, Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı silince düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yenerek liderlikten etti ve erken pes etmeyeceğini gösterdi.
Zirve yarışındaki rakibini Atiemwen'in golüyle mağlup eden Manisaspor, yeniden 7 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan şike iddiaları nedeniyle ceza almayan İsmail Haktan da tedbirin kalkmasının ardından 4 maç sonra formasına kavuşup 70 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk galibiyetini elde eden Manisaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u konuk edecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:29
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Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
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Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
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Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
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Hızını alamadı hakemi öptü!
Toplam 1
Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
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