Giresun’a büyük şok
Mutlak favori olarak çıktığı maçta Manisa’ya yenilip kötü gidişi sürdürdü
Zirvenin iddialı ekiplerinden Giresunspor, mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmada Manisaspor'a 1-0 mağlup oldu. Misafir ekip, ilk yarısı golsüz biten maçın 60. dakikasında Atiemwen'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırıp 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 3 maçtır berabere kalan Giresunspor ise kötü gidişi sürdürüp büyük bir yara daha aldı. Sezonun 10. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 29
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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Toplam 11
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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Toplam 5
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Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
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