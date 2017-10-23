 Giresun’a büyük şok – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Giresun’a büyük şok

    Giresun’a büyük şok

    Mutlak favori olarak çıktığı maçta Manisa’ya yenilip kötü gidişi sürdürdü

    Zirvenin iddialı ekiplerinden Giresunspor, mutlak favori olarak çıktığı karşılaşmada Manisaspor'a 1-0 mağlup oldu. Misafir ekip, ilk yarısı golsüz biten maçın 60. dakikasında Atiemwen'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırıp 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 3 maçtır berabere kalan Giresunspor ise kötü gidişi sürdürüp büyük bir yara daha aldı. Sezonun 10. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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