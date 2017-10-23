Gaziantepspor'un Toraman ile görüşmesi sürüyor
Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirterek, İbrahim Toraman ile görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.
Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üstlenmiş olduğunuz görevin zorluğunu biliyoruz. Allah sizlere yardımcı olsun. Bu konuda en fazla ihtiyaç duyacağınız kitle de medya iletişim araçlarıdır. Onun için karşılıklı anlayış ile olan biten her şeyi en iyi şekilde anlatabilirsiniz. Biz medya olarak Gaziantepspor'un düştüğü duruma çok üzülüyoruz. Bu suç sizin değil biliyoruz. Geçmişte yapılan bir takım hatalardan kaynaklanıyor. Fakat ne olursa olsun, bu takımın şu an yaşadığı şeyleri hak etmediğini düşünüyoruz. Onun için inşallah zor zamanda almış olduğunuz bu görevi layıkıyla yerine getirir, takımı tekrar bir üst lige çıkartırsınız" dedi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:58
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G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Toplam 4
Yorum
seda aykut hocayi fb ye ben istedim,tabikide kaleci cameniyide,onu la ligadan espanyolda oynarken begenirdim,cameni ok aykut hücum oynamio saskin
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 22
Yorum
Hüseyin bir maç az olur.en az iki üç maç olmazsa bu tür olaylar dahada artar.
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Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!
Toplam 2
Yorum
bjkli ne hüsranı ya nasıl aldıklarını hepimiz biliyoruz :)
Gaziantepspor'un Toraman ile görüşmesi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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