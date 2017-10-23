Evinde estirdi
Düşme hattında yer alan Eskişehirspor; Kaan Kanak, Dorukhan Toköz ve Hüseyin Acar’ın sayılarıyla kazandı. Es-Es, bu sezonki 2. galibiyetini de kendi sahasında aldı
TFF 1. Lig'in 9. haftasında BB Erzurumspor'u ağırlayan Eskişehirspor, 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. 22'de Kaan Kanak'ın sayısıyla öne geçen kırmızı- siyahlılar, 53'Te Burhan Eşer'in golüne engel olamayan Es-Es, 77'de Lokman Gör'ün kendi kalesine attığı golle tekrar üstün duruma geçti. Erzurum'un daha çok topla oynayıp (%56-%44) pozisyon aradığı maçta bir topu direkte patlarken, gol perdesini kapatan isim ise 86'da Hüseyin Acar oldu: 3-1.
Erzurum inişli çıkışlı
Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı takım, 2 zaferini de evinde aldı. Geçen hafta İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor ise iniş çıkışlı grafiğini devam ettirdi. Gelecek hafta Eskişehir Altınordu'ya gidecek; Erzurum ise Denizli'yi konuk edecek.
Erzurum inişli çıkışlı
Bu sonuçla ligde 2. galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı takım, 2 zaferini de evinde aldı. Geçen hafta İstanbulspor'u 1-0 yenen Erzurumspor ise iniş çıkışlı grafiğini devam ettirdi. Gelecek hafta Eskişehir Altınordu'ya gidecek; Erzurum ise Denizli'yi konuk edecek.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
-
Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
-
Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Evinde estirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.