 Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

    Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı

    Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu

    TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.

    Geçen sezon başında Boluspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fuat Çapa, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 8 puan toplayabildi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:43
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