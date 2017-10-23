Boluspor'da Fuat Çapa ile yollar ayrıldı
Kırmızı-beyazlı kulüp, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yönetim kurulumuz aldığı karar gereğince teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." denildi.
Geçen sezon başında Boluspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fuat Çapa, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 8 puan toplayabildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:43
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
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Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
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AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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