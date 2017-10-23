 Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    'da 1 milyon euro'luk hüsran!

    Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!

    'un yaz döneminde 1 milyon euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği , kırmızı-beyazlı ekiple sadece iki maçta sahaya çıkarken 6 gol yedi.

    'ın 'la 1 milyon euro bonservis bedeliyle gelmesi tartışma konusu olmuştu. Ertuğrul bu transferin ardından Boluspor tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Boluspor TFF 1. Lig için yüklü sayılabilecek bir tutarla bu transferi yaparken Ertuğrul ilk 7 hafta forma şansı bulamamıştı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanında eldivenleri teslim alan Taşkıran, 2-0'lık mağlubiyeti engelleyememişti.

    Geçtiğimiz Pazar günü oynanan 9. hafta maçında Balıkesirspor karşısında maça yine ilk 11'de çıkan Ertuğrul bu kez 4 gol yerken Boluspor maçı kendi sahasında 4-2 kaybetti. 2 maçta 6 gol yiyen Ertuğrul Taşkıran hayal kırıklığı yaratırken 3 haftadır mağlup olan Boluspor 8 puanla 14. sıraya kadar gerileyip düşme hattına indi.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:03
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