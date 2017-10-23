Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!
Boluspor'un yaz döneminde 1 milyon euro'ya Fenerbahçe'den transfer ettiği Ertuğrul Taşkıran, kırmızı-beyazlı ekiple sadece iki maçta sahaya çıkarken 6 gol yedi.
Ertuğrul Taşkıran'ın Boluspor'la 1 milyon euro bonservis bedeliyle gelmesi tartışma konusu olmuştu. Ertuğrul bu transferin ardından Boluspor tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Boluspor TFF 1. Lig için yüklü sayılabilecek bir tutarla bu transferi yaparken Ertuğrul ilk 7 hafta forma şansı bulamamıştı. 8. haftada Ankaragücü deplasmanında eldivenleri teslim alan Taşkıran, 2-0'lık mağlubiyeti engelleyememişti.
Geçtiğimiz Pazar günü oynanan 9. hafta maçında Balıkesirspor karşısında maça yine ilk 11'de çıkan Ertuğrul bu kez 4 gol yerken Boluspor maçı kendi sahasında 4-2 kaybetti. 2 maçta 6 gol yiyen Ertuğrul Taşkıran hayal kırıklığı yaratırken 3 haftadır mağlup olan Boluspor 8 puanla 14. sıraya kadar gerileyip düşme hattına indi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:03
-
Otur 0
Toplam 84
Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
-
Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
-
Hızını alamadı hakemi öptü!
Toplam 1
Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.