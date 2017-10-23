Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku
HAFTANIN kapanış maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Boluspor, 1-0 öne geçtiği maçtan puansız ayrıldı: 2-4. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan sadece 1 galibiyet çırabilen Yarenler, 5. maçtan puansız ayrıldı. 4. dakikada Akabueze ile öne geçen Boluspor, Otoo (2) ve Abdülkadir'in (2) golerine sadece Caner ile karşılık verebildi. Balıkesirspor, haftaya Adanaspor'u ağırlayacak.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fikret Orman'dan derbi yorumu! Kızdıracak sözler...
Toplam 29
Yorum
:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
-
Derbide Cüneyt Çakır'dan kritik karar! Janssen'in golü...
Toplam 11
Yorum
bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
-
Büyük tepki! FETÖ mesajı mı? G.Saray'dan cevap bekleniyor
Toplam 5
Yorum
Tuna Hakan Sükür ve Arif i kongrede aklamaya calisan da bunlar degilmiydi?
Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.