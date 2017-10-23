 Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku

    Bolu Beyi’ne Bal-Kes şoku
    HAFTANIN kapanış maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlayan Boluspor, 1-0 öne geçtiği maçtan puansız ayrıldı: 2-4. Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan sadece 1 galibiyet çırabilen Yarenler, 5. maçtan puansız ayrıldı. 4. dakikada Akabueze ile öne geçen Boluspor, Otoo (2) ve Abdülkadir'in (2) golerine sadece Caner ile karşılık verebildi. Balıkesirspor, haftaya Adanaspor'u ağırlayacak.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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