Balıkesirspor puanlarını geri aldı

Gaziantepspor galibiyetinin ardından Boluspor'u da Abdülkadir ve Otoo'nun 2'şer golüyle mağlup eden Balıkesirspor, yeniden 12 puana ulaşırken camiasına moral aşıladı. Balıkesirspor'da taraftar otobüsünün Bolu deplasmanı dönüşü yaptığı kaza yürekleri ağza getirse de önemli bir durum olmaması camianın yüreğine su serpti. Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatan Teknik Direktör Can Cangök, "3 puanımız silindi. Şehrimizde yaşanan sıkıntılar var. Takım ve yöneticilerimiz bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunları atlatmak adına hepimize moral oldu. Daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Maç sonunda kendisinin de duygulandığını aktaran Can Cangök, "Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Transfer yasağının kalkması için yöneticiler çok çaba sarf etti. Sıkıntılı süeçlerden geçtik. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.