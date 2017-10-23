 Balıkesirspor puanlarını geri aldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Balıkesirspor puanlarını geri aldı

    Balıkesirspor puanlarını geri aldı

    1'inci Lig'de üst üste ikinci galibiyetini 'u deplasmanda 4-2 yenerek alan Balıkesirspor Baltok, 'nun Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onamasıyla kaybettiği puanlarını geri aldı.

    Gaziantepspor galibiyetinin ardından 'u da Abdülkadir ve Otoo'nun 2'şer golüyle mağlup eden Balıkesirspor, yeniden 12 puana ulaşırken camiasına moral aşıladı. Balıkesirspor'da taraftar otobüsünün Bolu deplasmanı dönüşü yaptığı kaza yürekleri ağza getirse de önemli bir durum olmaması camianın yüreğine su serpti. Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatan Teknik Direktör Can Cangök, "3 puanımız silindi. Şehrimizde yaşanan sıkıntılar var. Takım ve yöneticilerimiz bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunları atlatmak adına hepimize moral oldu. Daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Maç sonunda kendisinin de duygulandığını aktaran Can Cangök, "Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Transfer yasağının kalkması için yöneticiler çok çaba sarf etti. Sıkıntılı süeçlerden geçtik. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:39
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