Balıkesirspor puanlarını geri aldı
TFF 1'inci Lig'de üst üste ikinci galibiyetini Boluspor'u deplasmanda 4-2 yenerek alan Balıkesirspor Baltok, Tahkim Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onamasıyla kaybettiği puanlarını geri aldı.
Gaziantepspor galibiyetinin ardından Boluspor'u da Abdülkadir ve Otoo'nun 2'şer golüyle mağlup eden Balıkesirspor, yeniden 12 puana ulaşırken camiasına moral aşıladı. Balıkesirspor'da taraftar otobüsünün Bolu deplasmanı dönüşü yaptığı kaza yürekleri ağza getirse de önemli bir durum olmaması camianın yüreğine su serpti. Bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu anlatan Teknik Direktör Can Cangök, "3 puanımız silindi. Şehrimizde yaşanan sıkıntılar var. Takım ve yöneticilerimiz bazı sıkıntılar yaşıyor. Bunları atlatmak adına hepimize moral oldu. Daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. Maç sonunda kendisinin de duygulandığını aktaran Can Cangök, "Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Transfer yasağının kalkması için yöneticiler çok çaba sarf etti. Sıkıntılı süeçlerden geçtik. Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:39
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Yorum
öğretici yerdeki adamın pozisyonla alakası ne ? hasan ali yerde ve eliyle müdahale ediyor yüzde bin penaltı neto elini siper ediyor topa yüzde beşyüz
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Rıza Çalımbay: Panik yok, bu takım düzelecek!
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Yorum
Hüseyin Toker Rıza Sen her Çalıştırdığın Takımda bu sözleri sarf ediyorsun,Başarısız oluyorsun kovuluyorsun,Bu silogonu değiştir,BJK neden düzeltemedi,
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Hızını alamadı hakemi öptü!
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Yorum
gs21 sabahtan beri bu olayi yaziyorum. alin iste türk hakemliginin hali.oyuncu hakeme dokunamaz ama teknik direktör öpebiliyor VAY BE
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