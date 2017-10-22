Zirvede kayıp haftası!
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Akın Çorap Giresunspor ise Grandmedical Manisaspor’a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
TFF 1.Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18'e, üst üste 2. beraberliğini alan Gazişehir Gaziantep ise 8 puana yükseldi.
GİRESUN İLK YENİLGİSİNİ ALDI
TFF 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Akın Çorap Giresunspor, sahasında ağırladığı Grandmedical Manisaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada Iyayi Atiemwen attı.
Bu sonuçla Akın Çorap Giresunspor, 16 puanda kalırken, Grandmedical Manisaspor ise puanını 7'ye yükseltti.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:32
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
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