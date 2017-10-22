Zirvede kayıp haftası!

TFF 1.Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18'e, üst üste 2. beraberliğini alan Gazişehir Gaziantep ise 8 puana yükseldi.



GİRESUN İLK YENİLGİSİNİ ALDI

TFF 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Akın Çorap Giresunspor, sahasında ağırladığı Grandmedical Manisaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada Iyayi Atiemwen attı.

Bu sonuçla Akın Çorap Giresunspor, 16 puanda kalırken, Grandmedical Manisaspor ise puanını 7'ye yükseltti.