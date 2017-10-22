Ümraniye'de kazanan yok
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
TFF 1.Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.
Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18'e, üst üste 2. beraberliğini alan Gazişehir Gaziantep ise 8 puana yükseldi.
Stat: Ümraniye Belediye
Hakemler: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Vasilogiannis, İbrahim Aktağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Samet Asatekin)
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 53 Özgür Özkaya), Gökhan Alsan, Murat Ceylan, Muhammet Reis (Dk. 76 Okan Derici), Zec (Dk. 64 Clement), Webo
Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 15 Ahmet Kesim, Dk. 90 Murat Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 42 Vasilogiannis, Dk. 90+2 Drole (Ümraniyespor)
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 3
Yorum
Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 1
Yorum
Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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