 Ümraniye'de kazanan yok – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    Ümraniye'de kazanan yok

    Ümraniye'de kazanan yok

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı

    TFF 1.Lig'in 9. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

    Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

    Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 18'e, üst üste 2. beraberliğini alan Gazişehir Gaziantep ise 8 puana yükseldi.

    Stat: Ümraniye Belediye

    Hakemler: Erkan Engin, Serkan Gençerler, Kamil Çetin

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mehmet Sedef, Vasilogiannis, İbrahim Aktağ, Timur Temeltaş, Cleyton, Drole, Serdar Özbayraktar (Dk. 61 Samet Asatekin)

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle (Dk. 53 Özgür Özkaya), Gökhan Alsan, Murat Ceylan, Muhammet Reis (Dk. 76 Okan Derici), Zec (Dk. 64 Clement), Webo

    Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 15 Ahmet Kesim, Dk. 90 Murat Ceylan (Gazişehir Gaziantep), Dk. 42 Vasilogiannis, Dk. 90+2 Drole (Ümraniyespor)

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
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