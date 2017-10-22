TFF 1. Lig'in 9. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İki haftadır ligin en tempolu iki takımına karşı oynadık. İkisi de bulunduğu yere hallederek geldiğini gösterdi. Biz de iyi reaksiyon verdik. Özellikle ilk yarı çok pozisyon bulduk. Ama gol kaçırma hastalığımız devam ediyor. Fakat her maç üstüne koyarak gidiyoruz. İkinci yarı da bireysel hatalardan dolayı pozisyonlar verdik. Hatalarımıza çalışacağız.

Çok keyifli bir maç oldu. Deplasmanda lidere kaybetmemek ve 1 puan almak da önemliydi. Önümüzdeki hafta sahamızda kazanarak puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz. Ümiraniyespor'a da teşekkür ediyorum. Geçen sene iyi işler yaptık burada. Onlar da nezaket gösterdiler bize karşı. Bundan sonrası için de Ümraniyespor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.