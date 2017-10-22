"Gol kaçırma hastalığımız devam ediyor"
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle ilk yarı çok pozisyon bulduk. Ama gol kaçırma hastalığımız devam ediyor. Fakat her maç üstüne koyarak gidiyoruz" dedi.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İki haftadır ligin en tempolu iki takımına karşı oynadık. İkisi de bulunduğu yere hallederek geldiğini gösterdi. Biz de iyi reaksiyon verdik. Özellikle ilk yarı çok pozisyon bulduk. Ama gol kaçırma hastalığımız devam ediyor. Fakat her maç üstüne koyarak gidiyoruz. İkinci yarı da bireysel hatalardan dolayı pozisyonlar verdik. Hatalarımıza çalışacağız.
Çok keyifli bir maç oldu. Deplasmanda lidere kaybetmemek ve 1 puan almak da önemliydi. Önümüzdeki hafta sahamızda kazanarak puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz. Ümiraniyespor'a da teşekkür ediyorum. Geçen sene iyi işler yaptık burada. Onlar da nezaket gösterdiler bize karşı. Bundan sonrası için de Ümraniyespor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 3
Yorum
Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 1
Yorum
Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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