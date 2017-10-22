 "Gol kaçırma hastalığımız devam ediyor" – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    "Gol kaçırma hastalığımız devam ediyor"

    "Gol kaçırma hastalığımız devam ediyor"

    Teknik Direktörü , deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle ilk yarı çok pozisyon bulduk. Ama gol kaçırma hastalığımız devam ediyor. Fakat her maç üstüne koyarak gidiyoruz" dedi.

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında , deplasmanda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , "İki haftadır ligin en tempolu iki takımına karşı oynadık. İkisi de bulunduğu yere hallederek geldiğini gösterdi. Biz de iyi reaksiyon verdik. Özellikle ilk yarı çok pozisyon bulduk. Ama gol kaçırma hastalığımız devam ediyor. Fakat her maç üstüne koyarak gidiyoruz. İkinci yarı da bireysel hatalardan dolayı pozisyonlar verdik. Hatalarımıza çalışacağız.

    Çok keyifli bir maç oldu. Deplasmanda lidere kaybetmemek ve 1 puan almak da önemliydi. Önümüzdeki hafta sahamızda kazanarak puan kayıplarını telafi etmek istiyoruz. Ümiraniyespor'a da teşekkür ediyorum. Geçen sene iyi işler yaptık burada. Onlar da nezaket gösterdiler bize karşı. Bundan sonrası için de Ümraniyespor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
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