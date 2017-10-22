DENiZLi COŞTU

TFF 1. Lig'de 6 hafta boyunca galibiyetsiz son sırada kalan Denizlispor, yeni teknik direktörü Reha Erginer yönetiminde şaha kalktı. Yeşilsiyahlılar, evinde Adana Demirspor'u da Barış'ın penaltı golüyle devirip, Erginer önderliğinde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7. puanını kazanıp düşme hattından çıktı. İstanbulspor, konuk ettiği, 4 maçtır yenilmeyen Altınordu'yu İbrahim ve Onur'un golleri ile 2-0 yenerken, Çaykur Rizespor ise Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.