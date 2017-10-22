 DENiZLi COŞTU – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    DENiZLi COŞTU

    DENiZLi COŞTU
    TFF 1. Lig'de 6 hafta boyunca galibiyetsiz son sırada kalan Denizlispor, yeni teknik direktörü Reha Erginer yönetiminde şaha kalktı. Yeşilsiyahlılar, evinde Adana Demirspor'u da Barış'ın penaltı golüyle devirip, Erginer önderliğinde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7. puanını kazanıp düşme hattından çıktı. İstanbulspor, konuk ettiği, 4 maçtır yenilmeyen Altınordu'yu İbrahim ve Onur'un golleri ile 2-0 yenerken, Çaykur Rizespor ise Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.
    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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