Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu kadro dışı
TFF 1. Lig'de Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, futbolculardan Oğulcan Çağlayan, Davide Petrucci ve Osagie Bright Edomwonyi'nin, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacağını söyledi.
Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 maçta galip gelemediklerini, bu süre içerisinde radikal kararlar almak durumunda kaldıklarını belirtti.
Teknik heyetteki değişimin ardından iki haftadır takımda beklenen kıpırdanmanın yaşanmadığını dile getiren Yardımcı, "Son oynadığımız Gaziantepspor maçı bizi son derece üzdü. Futbol adına istediklerimizin hiçbirini yapamadık. Yaşanan gelişmelerin ardından Gaziantep'te bir toplantı yaparak kararlar almak zorunda kaldık." dedi.
Alınan sonuçların beklentilerin çok uzağında kaldığını ifade eden Yardımcı, şunları kaydetti:
"Zor bir dönemden geçiyoruz ve radikal kararlar almak zorunda kalıyoruz. Aldığımız kararlar doğrultusunda Oğulcan Çağlayan, Petrucci ve Edomwonyi, yönetim kurulu karar verinceye kadar takımdan ayrı çalışacak. Hafta içi Kahramanmaraşspor ile yapacağımız maçın ardından gerekli kararları vererek uygulamaya koyacağız."
Başkan Yardımcı, büyük hedefler için çıktıkları yolda bu kadar çok puan kaybının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:34
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Bongonda tepkili
Toplam 5
Yorum
Sami Tekinoglu Bongonda Takimin en iyi oyunculardan biri. GS macina: Onur- Pereira, Ugur, Akbas, Onazi- Okay, Ömür, Olcay- Castillo, Bongonda, Rodallega!
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Durdurun dünyayı!
Toplam 7
Yorum
Sckn39 Bu macin keyfini cikaralim. Once 1-0 olsun bizim olsun. Sonra daha fazlasida olursa hayir demeyiz. Haydi cim bomum. Goster kendini....
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F.Bahçe'ye derbi öncesi şok haber!
Toplam 1
Yorum
qwe korkunun ecele faydası yok dirar
Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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