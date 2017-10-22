 "Bu puan kaybını telafi etmek istiyoruz” – Fotomaç – 22 Ekim 2017 ;
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    22 Ekim 2017, Pazar
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    "Bu puan kaybını telafi etmek istiyoruz”

    "Bu puan kaybını telafi etmek istiyoruz”

    Teknik Direktörü , maçın başında oyuna adapte olmakta zorluk yaşadıklarını söyleyerek, “Maçın başında zorlandık biraz. Adam paylaşımında sıkıntıdan doğan bir gol pozisyonu yaşadık. Artık bu maç geride kaldı. Haftaya deplasmanda galip gelerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz” dedi.

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında , sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü , "3 puan için sahaya çıktık. Maçın başında zorlandık biraz. Adam paylaşımında sıkıntıdan doğan bir gol pozisyonu yaşadık. Daha sonrasında bunu dengeledik. Maçın genelinde sürekli golü arayan taraftık. 4-5 de net pozisyonumuz var. Böyle tehlikeli takıma karşı atacaksın yerini korumak için. Olması ama çalışacağız ve becerimizi kullanacağız. Artık bu maç geride kaldı. Haftaya deplasmanda galip gelerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.

    1. 22 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:34
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