"Bu puan kaybını telafi etmek istiyoruz”
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın başında oyuna adapte olmakta zorluk yaşadıklarını söyleyerek, “Maçın başında zorlandık biraz. Adam paylaşımında sıkıntıdan doğan bir gol pozisyonu yaşadık. Artık bu maç geride kaldı. Haftaya deplasmanda galip gelerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz” dedi.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "3 puan için sahaya çıktık. Maçın başında zorlandık biraz. Adam paylaşımında sıkıntıdan doğan bir gol pozisyonu yaşadık. Daha sonrasında bunu dengeledik. Maçın genelinde sürekli golü arayan taraftık. 4-5 de net pozisyonumuz var. Böyle tehlikeli takıma karşı atacaksın yerini korumak için. Olması ama çalışacağız ve becerimizi kullanacağız. Artık bu maç geride kaldı. Haftaya deplasmanda galip gelerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.
- 22 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:34
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Cenk için çılgın teklif: Gomez + 10 milyon!
Toplam 36
Yorum
BJKKARTALUÇAN89 MARIO GOMEZİN WOLFSBURG DA DURUMU ÇOK KÖTÜ ARTIK BİZDE BİŞEY YAPAMAZ ESKİDEN FORUMDAYDI AMA ŞİMDİ BOŞVERİN SİZ CENK KALSIN EN İYİSİ BU
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Trabzon yönetiminden açıklama...
Toplam 3
Yorum
Trabzonsporlu Türkiyede vizyonu olmayan ve cahillerin yönettiği tek takımı.
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Riekerink'ten derbi sözleri...
Toplam 1
Yorum
Musero Rikering beyi tekrar alt yapıya koymak gerek ..
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