"Bu puan kaybını telafi etmek istiyoruz”

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "3 puan için sahaya çıktık. Maçın başında zorlandık biraz. Adam paylaşımında sıkıntıdan doğan bir gol pozisyonu yaşadık. Daha sonrasında bunu dengeledik. Maçın genelinde sürekli golü arayan taraftık. 4-5 de net pozisyonumuz var. Böyle tehlikeli takıma karşı atacaksın yerini korumak için. Olması ama çalışacağız ve becerimizi kullanacağız. Artık bu maç geride kaldı. Haftaya deplasmanda galip gelerek puan kaybını telafi etmek istiyoruz" diye konuştu.