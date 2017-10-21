Samsunspor’un zafer yolculuğu

Balıkesir galibiyeti ve Ç.Rize beraberliğiyle moral bulan Samsunspor, Elazığ'a umutlu gitti. Tecrübeli orta saha Ahmet Cebe, "Biz iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Bu zorlu deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum" diye konuştu.