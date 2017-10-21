Kocaeli Birlikspor’dan acı haber
TFF 2'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi. TFF de vefat eden genç futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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