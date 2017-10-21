 Kocaeli Birlikspor’dan acı haber – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Kocaeli Birlikspor’dan acı haber

    Kocaeli Birlikspor’dan acı haber
    TFF 2'nci Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi. TFF de vefat eden genç futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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