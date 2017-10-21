Karşıyaka çıkış arıyor
BEYAZ Grup'ta 8 haftada 1 galibiyet alan Karşıyaka, evinde Zonguldak önünde çıkış arıyor. Banahene'nin alacağı yüzünden 3 puanı silinen İzmir ekibinde, lisans kurulunun da 3 puanı silmesi moralleri iyice bozdu.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 210
Yorum
Vedat ÖZDAL Cimbom atak futbolunu sergilediği taktirde Fenerbahçeyi 2-1 yener
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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