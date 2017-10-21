 İstanbulspor'la Altınordu eşitlendi! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    'la eşitlendi!

    İstanbulspor'la Altınordu eşitlendi!

    TFF 1. Lig’in 9. haftasında , sahasında ’yu 2-0 yendi.

    TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında ile karşı karşıya geldi.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı İstanbulspor 43'üncü dakikada İbrahim Halil Çolak ve 90 + 5'te Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla her iki takımın da puanı 14 oldu.

    Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Zafer Şensoy), Onur Kolay, İbrahim Halil Çolak (Dk. 80 İbrahim Yılmaz), Ali Dere, Kojic (Dk. 62 Şaban Yılmaz Genişyürek)

    Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci (Dk. 83 Alican Özfesli), Yusuf Acer, Kerim Avcı, Deniz Vural, Serkan Göksu, Mehmet Murat Uçar, Barış Alıcı (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Mirkan Aydın (Dk. 60 Fatih Aktay)

    Goller: Dk. 43 İbrahim Halil Çolak, Dk. 90 5 Onur Kolay (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 13 Kojic, Dk. 38 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 86 Serkan Göksu (Altınordu)

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:01
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