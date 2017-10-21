İstanbulspor'la Altınordu eşitlendi!
TFF 1. Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu’yu 2-0 yendi.
TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında İstanbulspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı İstanbulspor 43'üncü dakikada İbrahim Halil Çolak ve 90 + 5'te Onur Kolay'ın attığı gollerle 2-0 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonuçla her iki takımın da puanı 14 oldu.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhsin Yıldırım (Dk. 46 Zafer Şensoy), Onur Kolay, İbrahim Halil Çolak (Dk. 80 İbrahim Yılmaz), Ali Dere, Kojic (Dk. 62 Şaban Yılmaz Genişyürek)
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişci (Dk. 83 Alican Özfesli), Yusuf Acer, Kerim Avcı, Deniz Vural, Serkan Göksu, Mehmet Murat Uçar, Barış Alıcı (Dk. 60 Erdoğan Yeşilyurt), Mirkan Aydın (Dk. 60 Fatih Aktay)
Goller: Dk. 43 İbrahim Halil Çolak, Dk. 90 5 Onur Kolay (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Kojic, Dk. 38 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 86 Serkan Göksu (Altınordu)
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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''Hocam bırak da ben oynayayım''
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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