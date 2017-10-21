 Gaziantep'te gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

    Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

    TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında ile karşı karşıya geldi.

    Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

    Bu sonucun ardından puanını 2'ye, ise 15'e yükseltti.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge

    Gaziantepspor: Şelçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz (Dk. 84 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 90 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 67 Harun Enes Nural)

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Segovia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Süleyman Koç), Edomwonyi (Dk. 59 Ozan Papaker), Lincoln (Dk. 46 Recep Niyaz), Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt

    Kırmızı kart: Dk. 81 Saadane (Çaykur Rizespor)

    Sarı kartlar: Dk. 43 Şenol Can, Dk. 77 Muhammed İldiz, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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