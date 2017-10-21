Gaziantep'te gol sesi çıkmadı
TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantepspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gaziantepspor puanını 2'ye, Çaykur Rizespor ise 15'e yükseltti.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Murat Özcan, Özgür Ertem, Oktay Önge
Gaziantepspor: Şelçuk Özcan, Şenol Can, Elyasa Süme, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Muhammed İldiz (Dk. 84 Mehmet Sait Üzümcü), Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur (Dk. 90 Mustafa Nacar), Yusuf Erdem (Dk. 67 Harun Enes Nural)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Petrucci, Saadane, Segovia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Süleyman Koç), Edomwonyi (Dk. 59 Ozan Papaker), Lincoln (Dk. 46 Recep Niyaz), Orhan Ovacıklı, Ümit Kurt
Kırmızı kart: Dk. 81 Saadane (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Şenol Can, Dk. 77 Muhammed İldiz, Dk. 87 Selçuk Özcan, Dk. 90 Hüseyin Polat (Gaziantepspor)
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:04
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi radikal karar!
Toplam 3
Yorum
resimdeki 4lü o 4 lü den başlayın o zaman ceza vermeye yiyorsa!
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“Ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya”
Toplam 1
Yorum
muhittin geçen hafta da beşiktaşı temas,faul,itme,kakma ile yendiniz..
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Yakışıklı derbi
Toplam 12
Yorum
FUTBOL USA COK DOGRU KONUSMUS ILK DEFA, BIDE KENDISINI DINLESE, YANI, TRAS OLSA
Gaziantep'te gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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