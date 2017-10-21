Denizlispor nefes aldı!
TFF 1. Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk eden Denizlispor Barış Örücü ile bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 9. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor, Adana Demirspor'u konuk etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçtaki tek gol, 63'üncü dakikada, penaltıdan Barış Örücü'den geldi.
Bu sonuçla 2'nci galibiyetine imza atan Denizlispor puanını 8'e çıkarttı. Adana Demirspor 14 puanda kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 67 Moritz), Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 79 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 90 2 Cihan Özkaymak)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Tambe), Yiğitcan Erdoğan, Lalawele (Dk. 74 Savaş Yılmaz), Lingane, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek (Dk. 80 Umut Sönmez)
Gol: Dk. 63 Barış Örücü (Penaltıdan) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Alp Kulga, Dk. 58 Taha Can Velioğlu, Dk. 82 Asil Kaan Güler, Dk. 89 Burak Altıparmak, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 63 Adil Demirbağ, Dk. 72 Lingane (Adana Demirspor)
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:35
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 6
Yorum
PIYORSUN İŞE GİRİYORSUN AYKUT HOCA SAMET AYBABA SENİ İYİ ÇALIŞTIRMIŞ VE DERS VERMİŞ. BİZDE SENİ HOCA BİLİYORDUK. MEĞER GÜDÜLEN MİŞİN. BAŞKASININ ÖĞÜDÜ İŞ YA......
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Hocam bırak da ben oynayayım
Toplam 4
Yorum
kafa aynı kafa kaçakta demek ki sen bunları hak ediyorsun vede istiyorsun demektir bu sözlerinle. bu nasıl bir düşünce ve kafadır
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Başkan Özbek siftah peşinde
Toplam 1
Yorum
ri bile kızarmıyor bunların GS la zoru başarmak zorundasın sn TUDOR hocam. başar bu işi sustur bu GS kompleksi kokan bu bireyleri. bunlara geçmiş ders aldırmamış. yüzle
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