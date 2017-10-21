 Denizlispor nefes aldı! – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    nefes aldı!

    Denizlispor nefes aldı!

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk eden Barış Örücü ile bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

    TFF 1. Lig'in 9. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , Adana Demirspor'u konuk etti.

    Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Maçtaki tek gol, 63'üncü dakikada, penaltıdan Barış Örücü'den geldi.

    Bu sonuçla 2'nci galibiyetine imza atan Denizlispor puanını 8'e çıkarttı. Adana Demirspor 14 puanda kaldı.

    Stat: Denizli Atatürk

    Hakemler: Burak Şeker, Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Yasin Ozan (Dk. 67 Moritz), Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 79 Berkan Afşarlı), Kerem Can Akyüz, Barış Örücü (Dk. 90 2 Cihan Özkaymak)

    Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğit İncedemir (Dk. 68 Tambe), Yiğitcan Erdoğan, Lalawele (Dk. 74 Savaş Yılmaz), Lingane, Abdulkadir Parmak, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek (Dk. 80 Umut Sönmez)

    Gol: Dk. 63 Barış Örücü (Penaltıdan) (Denizlispor)

    Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Alp Kulga, Dk. 58 Taha Can Velioğlu, Dk. 82 Asil Kaan Güler, Dk. 89 Burak Altıparmak, Dk. 90 Moritz (Denizlispor), Dk. 63 Adil Demirbağ, Dk. 72 Lingane (Adana Demirspor)

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:35
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