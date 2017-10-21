‘Boluspor bu olmamalı’
TFF 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle keyfi kaçan Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, Balıkesir maçını hedef gösterdi. Çarıkçı, "Artık sakat futbolcumuz da kalmadı. Maç eksiği olan futbolcularımız var ama sonuçta Boluspor bu olmamalı" ifadelerini kullandı.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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Yorum
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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