 ‘Boluspor bu olmamalı’ – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    ‘Boluspor bu olmamalı’

    ‘Boluspor bu olmamalı’
    TFF 1. Lig'de üst üste 2 yenilgiyle keyfi kaçan Boluspor'da Başkan Necip Çarıkçı, Balıkesir maçını hedef gösterdi. Çarıkçı, "Artık sakat futbolcumuz da kalmadı. Maç eksiği olan futbolcularımız var ama sonuçta Boluspor bu olmamalı" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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