Balıkesirspor seri peşinde
TFF 1. Lig'de geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Balıkesirspor Baltok, yarın Boluspor deplasmanına çıkacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Çağatay Şahan yönetecek. Bal-Kes'te cezalı Uğur ile kadro dışı kalan Okan ve Burak Çalık forma giymeyecek. Balıkesirspor, Tahkim Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onamasıyla 9 puana geriledi. Boluspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Can Cangök, kazanıp silinen puanlarını telafi etmek istediklerini söyledi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:44
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"Kadrolar değişir, sonuçlar değişmez"
Toplam 2
Yorum
milli kaçak kullanıla kullanıla eskidin hala konuşuyorsun milli kaçak
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''Gomis nefes bile almasın''
Toplam 5
Yorum
Cetin Benzerlik tanrı vergisi ,şeklen ikisinde insan.Ancak biri uluslararasi tescilli insan, digeri insana benzesin diye yaratılmış bir canlı.
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''G.Saray maçının kazanılması lazım''
Toplam 2
Yorum
bunlar geçmişten ders de almıyorlar hatalara devam bu GS kompleksi kokan bireyler yine meydana çıktılar. bu kompleksli adamlar iyi oynayan kazansın diyeceklerine yine şartlara girdiler.
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