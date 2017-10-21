 Balıkesirspor seri peşinde – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
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    21 Ekim 2017, Cumartesi
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    Balıkesirspor seri peşinde

    Balıkesirspor seri peşinde

    TFF 1. Lig'de geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Balıkesirspor Baltok, yarın Boluspor deplasmanına çıkacak.

    Bolu Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Çağatay Şahan yönetecek. Bal-Kes'te cezalı Uğur ile kadro dışı kalan Okan ve Burak Çalık forma giymeyecek. Balıkesirspor, Tahkim Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onamasıyla 9 puana geriledi. Boluspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Can Cangök, kazanıp silinen puanlarını telafi etmek istediklerini söyledi.

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:44
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