Balıkesirspor seri peşinde

Bolu Atatürk Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Çağatay Şahan yönetecek. Bal-Kes'te cezalı Uğur ile kadro dışı kalan Okan ve Burak Çalık forma giymeyecek. Balıkesirspor, Tahkim Kurulu'nun Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onamasıyla 9 puana geriledi. Boluspor'un ise 8 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Can Cangök, kazanıp silinen puanlarını telafi etmek istediklerini söyledi.