 Ariza’ya 50 bin Euro daha – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ariza’ya 50 bin Euro daha

    Ariza’ya 50 bin Euro daha
    TFF 1. Lig'de eski futbolcu alacaklarıyla uğraşan Manisaspor'da alacaklılardan biri olan Portekizli Ariza Makukula'ya 50 bin euro daha ödeme yapıldı. Başkan Abdullah Mergen, FIFA'dan gelebilecek disiplin cezasının önüne geçtiklerini söyledi.
    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ariza’ya 50 bin Euro daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.