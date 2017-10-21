Ariza’ya 50 bin Euro daha
TFF 1. Lig'de eski futbolcu alacaklarıyla uğraşan Manisaspor'da alacaklılardan biri olan Portekizli Ariza Makukula'ya 50 bin euro daha ödeme yapıldı. Başkan Abdullah Mergen, FIFA'dan gelebilecek disiplin cezasının önüne geçtiklerini söyledi.
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Derbinin sonucu ne olur?
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resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
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Volkan Demirel tesisleri terk etti mi?
Toplam 5
Yorum
resim sanki fotoğraf flu gib..gerçekten orda mısın..
Ariza’ya 50 bin Euro daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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