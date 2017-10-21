Ariza’ya 50 bin Euro daha

TFF 1. Lig'de eski futbolcu alacaklarıyla uğraşan Manisaspor'da alacaklılardan biri olan Portekizli Ariza Makukula'ya 50 bin euro daha ödeme yapıldı. Başkan Abdullah Mergen, FIFA'dan gelebilecek disiplin cezasının önüne geçtiklerini söyledi.