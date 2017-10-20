 TFF 1. LİG’DE 9. HAFTA – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    TFF 1. LİG’DE 9. HAFTA

    TFF 1. LİG’DE 9. HAFTA
    BUGÜN:
    18.00: Adana-Ankaragücü: Abdullah Yılmaz

    YARIN:
    13.00: Denizlispor-Adana Demir: Burak Şeker 13.00: İstanbul-Altınordu: Bülent Birincioğlu 19.30: Gaziantepspor-Ç.Rizespor: Murat Özcan

    PAZAR:
    13.00: Giresun-Manisa: Tugay Kaan Numanoğlu 13.00: Ümraniyespor-Gazişehir: Erkan Engin 15.30: Eskişehir-BB Erzurum: Sarper Barış Saka 15.30: Elazığspor-Samsunspor: Kadir Sağlam 18.00: Boluspor-Balıkesirspor: Çağatay Şahan
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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