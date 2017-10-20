 Puanları silindi – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Puanları silindi

    Puanları silindi
    TAHKİM Kurulu, lisans kurulu kriterlerine uymadıkları için TFF'nin puanlarını sildiği kulüpler hakkındaki kararını açıkladı. TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Balıkesirspor ile 2. Lig'de Karşıyaka, Mersin İY'nin itirazları reddedildi ve 3'er puanları silindi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Puanları silindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.