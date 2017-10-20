TAHKİM Kurulu, lisans kurulu kriterlerine uymadıkları için TFF'nin puanlarını sildiği kulüpler hakkındaki kararını açıkladı. TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Balıkesirspor ile 2. Lig'de Karşıyaka, Mersin İY'nin itirazları reddedildi ve 3'er puanları silindi.