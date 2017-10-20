PFDK, şike iddialarına cezaya gerek görmedi
PFDK, TFF 1. Lig'de geçen sezon Şanlıurfaspor'un başvurusuyla başlattığı şike iddiasıyla sevk edilen Gazişehir Gaziantep Kulübü, Elyasa, Gökhan Sazdağı, İsmail Haktan ve Nizamettin Keremoğlu hakkındaki kararını açıkladı. İddianamede adı geçen isimlerle ilgili delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmediği gerekçesiyle kimseye ceza vermedi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
PFDK, şike iddialarına cezaya gerek görmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.