Penbe imzaya kaldı
TFF 1. Lig'de dibe demir atan ve Bünyamin Süral'la yollarını ayıran G.Antep Ergün Penbe'yle anlaşmaya yakın. Başkan Huzeyfe Durmaz, G.Saray'ın efsane eski futbolcusuyla prensipte anlaştıklarını, maddi konuları görüşeceklerini söyledi.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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