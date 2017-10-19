TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu
Ligde 9. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu
Futbolda TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 9. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Abdullah Yılmaz
21 Ekim Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Burak Şeker
13.00 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Murat Özcan
22 Ekim Pazar:
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
15.30 Elazığspor-Samsunspor: Kadir Sağlam
18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Çağatay Şahan
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:31
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 1
Yorum
Recep Luçesku işine baksın ona mı sorscak yabamcıyla türkle çıkacagını sen bişey yapamadın milli takımda şimdi gsyi karışrma
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 4
Yorum
cimbombom galibiyetinizi goremedik derken?kadikoydeki sanssizlik ttstadinda maalesef gecerli dgl.ayrica kaldi ki bu kadroda fbden cekinen oyuncu yok:)
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 34
Yorum
eleman iclerinde hic sevmedigim mete kalkavan. adam cok soguk .mahkeme duvari gibi.adamda futbolcularla iletisim denen bisey yok
TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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