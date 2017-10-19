 TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    'de hakemler belli oldu

    TFF 1. Lig'de hakemler belli oldu

    Ligde 9. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu

    Futbolda 'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'in 9. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü: Abdullah Yılmaz

    21 Ekim Cumartesi:

    13.00 Denizlispor-Adana Demirspor: Burak Şeker

    13.00 İstanbulspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

    19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Murat Özcan

    22 Ekim Pazar:

    13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Engin

    15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

    15.30 Elazığspor-Samsunspor: Kadir Sağlam

    18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Çağatay Şahan

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:31
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