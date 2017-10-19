 TFF 1. Lig'de haftanın programı – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    'de haftanın programı

    TFF 1. Lig'de haftanın programı

    Futbolda 'de 9. hafta heyecanı yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

    Adana'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Adanaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.

    TFF 1. Lig'de 9. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)

    21 Ekim Cumartesi:

    13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

    13.00 İstanbulspor-Altınordu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

    22 Ekim Pazar:

    13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor (Giresun Atatürk)

    13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediye)

    15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)

    15.30 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)

    18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)

    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:30
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