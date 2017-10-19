"Pozisyona giriyoruz ama 18 içinde şanssızız"

Kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü Balıkesirspor Baltok ile iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını, kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Çapa yönetiminde sürdürdü.

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Çapa, sezonun istedikleri gibi gitmediğine işaret ederek, "Galibiyetler alamadık ama oyunumuz ve girdiğimiz pozisyonlar gayet iyi. Hatta ligin üzerinde pozisyonlara giriyoruz. Çoğu takımdan daha iyi ve daha fazla gol pozisyonu yakalıyoruz ama bu süreç içinde 18 içinde biraz şanssızız. Puan olarak istediğimiz noktada değiliz ama oyun anlamında gayet olumlu bir durumdayız." şeklinde konuştu.

Maçlarda yüzde 60 topa sahip olduklarını belirten Çapa, Boluspor'un sahada ne yaptığını bilen bir takım haline dönüştüğünü ancak gol atmada sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Hafta sonu Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacaklarını hatırlatan Çapa, "Balıkesirspor maçı ile çıkış yakalamak istiyoruz. Son iki haftadır oynadığımız güzel oyunun süresini de arttırmamız gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bana göre bu ligin üzerinde olan bir tempoyla onadık. Bu hafta moral ve motivasyon olarak gayet iyiyiz. Oynamış olduğumuz oyun da bizim lige olumlu bakmamıza sebep oluyor. Bu böyle kalmayacak. Sonuçlar uzak değil, çok yakında. Umarım bu hafta galibiyetle başlarız. Ondan sonra bu, seriye dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çapa, ligde kendilerinin üzerinde olan takımlarla puan farkını açmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.