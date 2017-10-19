Karşıyaka ve Balıkesirspor'a kötü haber
FUTBOL Federasyonu Tahkim Kurulu, Karşıyaka ve Balıkesirspor'un Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de verdiği 3'er puan silme cezasını yaptıkları itirazları reddetti.
Kurul, Karşıyaka'nın itiraz başvurusunu 7 günlük yasal itiraz süresi içinde başvuru harcı yatırılmadığı için kabul etmedi. Balıkesirspor'un itirazı da Kulüp Lisans Kurulu'nun kararında usule ve esasa aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından kabul görmedi. Ege'den Karşıyaka ve Balıkesirspor'un yanı sıra Bucaspor ile Manisasaspor'a ulusal kulüp lisanslarını yenileyemedikleri için kesilen 3'er puan silme cezası, puan tablosuna da yansıtılacak.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:26
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Selçuk İnan mı Tolga Ciğerci mi?
Toplam 33
Yorum
MUSTAFA UZUN SELÇUK KAPYAN OYNASIN.TOLGA SAKATLIKTAN YENİ ÇIKTI
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
karakartal siz hiç biriniz Beşiktaş ile kıyaslanamazsınız zaten
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Josef'in yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak
Toplam 29
Yorum
NLF Sizinki önemli derbiyse o zaman Vardar-Ostersund maçı ne derbisi olur acaba ikiside avrupanın DEV kulüpleri monaco porto ne ki
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