Gaziantepspor'dan destek çağrısı
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, destek çağrısında bulundu.
Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçten geçen kulübün sıkıntılarının ancak el birliğiyle aşılabileceğini söyledi.
Bu kapsamda herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:
"Bu kulüp, şehrimizin takımı. Koca bir çınarı ölüme terk edemeyiz. Bu anlamda yönetim olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ancak takımımızın içerisinde bulunduğu durum sadece yönetimdeki birkaç kişinin kaldırabileceği ölçüde değil. Bu yüzden kulübe gelir sağlayabilmek adına kampanyalar düzenleyeceğiz ama maddi destek kadar taraftarımızın manevi desteğine de ihtiyacımız var. O yüzden tüm Gazianteplilerle cumartesi günü statta buluşup, güçlerimizi birleştirerek Çaykur Rizespor'dan puan veya puanlar alabilelim."
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
-
Marca: Kartal’ın başarısını La Liga'ya bağladı
Toplam 3
Yorum
Mr. Black Bence bir sakınca yok,çünkü söylenen ve bağdaştırılan herşey tümü ile doğru. Bu oyuncular BJK'ye resmen sınıf atlattı.Özellikle Pepe Adriano
-
Taktiğimizde hakem yok
Toplam 22
Yorum
Aslan Boyle diyorsa hakemden korkun demekki isi bagladilar bjk macinda oldugu gibi ama taraftarlar ve futbolcular bu tuzaga dusmesin dikkattt
-
Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 28
Yorum
TRFT Cüneyt çakırı bende sevmem bir gs li olarak fakat buradaki asıl mesele hakem atamalarını bile fb nin yapıyor bir f.federasyonu ne iş yapıyor
Gaziantepspor'dan destek çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.